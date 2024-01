Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,50 EUR.

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,50 EUR. Bei 53,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.087 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 7,05 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.03.2023 auf bis zu 39,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 24,57 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,53 EUR fest.

