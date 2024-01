Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Drägerwerk im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 52,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 52,90 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 53,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.062 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,24 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 EUR am 22.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich mittags fester

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Zuschlägen