Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,20 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 51,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,30 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 853 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,66 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich mittags fester

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Zuschlägen