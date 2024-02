Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 47,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 47,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.849 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,45 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 EUR am 22.03.2023. Abschläge von 17,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

