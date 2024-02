Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 47,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 498 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 19,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 724,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker