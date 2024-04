Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:41 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR zu. Bei 50,20 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.308 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 11,95 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Abschläge von 16,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,190 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,723 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,33 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 724,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus

Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX