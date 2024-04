Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag stärker

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 51,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 15:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 51,00 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.993 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 9,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,723 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 0,190 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 724,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus.

