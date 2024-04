Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 49,50 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 49,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,90 EUR. Bei 48,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 632 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 18,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 724,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 724,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus

Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX