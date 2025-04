Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 59,90 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 59,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 393 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR an. 16,03 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 29,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00 EUR an.

Am 31.03.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,08 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie stabil: Jahresprognose bleibt trotz schwachem Q1 bestehen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer