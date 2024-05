Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 49,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 49,20 EUR nach. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,14 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie eingefahren. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,82 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,94 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen