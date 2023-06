Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,90 EUR

-1,77% Charts

News

Analysen

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 45,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 953 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 27.07.2023 gerechnet. Am 25.07.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest: Drägerwerk-Aktie gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk