Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,15 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 15:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 44,15 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,55 EUR. Mit einem Wert von 44,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.331 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,42 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,45 EUR am 18.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 12,91 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,03 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Aktie aus.

