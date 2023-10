Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 43,60 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 43,60 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,55 EUR nach. Bei 44,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.250 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 51,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,89 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2022 (38,45 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 11,81 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 52,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk -1,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

