Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:27 Uhr 0,2 Prozent auf 53,90 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 53,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,40 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.151 Stück gehandelt.

Am 15.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 38,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 28,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,33 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

