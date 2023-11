Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 54,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,40 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.729 Stück gehandelt.

Am 16.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 0,36 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 42,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

