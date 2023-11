Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,40 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 54,40 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 54,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 54,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 104 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 54,90 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 38,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 724,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 649,49 EUR umgesetzt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,82 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

