Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 41,10 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 41,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 4.066 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,50 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 25,95 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 38,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,65 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

2022 dürfte Drägerwerk einen Verlust von -3,860 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk