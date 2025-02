Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Montagvormittag

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 54,60 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 54,60 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 54,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2025 bei 58,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 6,23 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 22,71 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Drägerwerk-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 774,57 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 788,50 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

