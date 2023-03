Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Freitagmittag

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 42,15 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,15 EUR nach. Bei 42,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 839 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.03.2022 bei 55,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 40,05 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Am 25.04.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,36 EUR je Aktie belaufen.

