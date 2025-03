Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Drägerwerk

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 56,70 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,70 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 56,80 EUR. Bei 56,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.220 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 34,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Drägerwerk-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 774,57 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 1,05 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Drägerwerk dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

