Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Drägerwerk-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 50,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 50,40 EUR. Bei 50,40 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 50,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 21 Stück.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,51 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 20,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen