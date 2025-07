Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 68,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:04 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 6,56 Prozent zulegen. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 38,48 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 30.04.2025 vor. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 730,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 735,82 Mio. EUR umsetzen können.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie dennoch höher: Drägerwerk-Gewinn bricht ein - Auftragseingang wächst zweistellig

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet