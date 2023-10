Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Nachmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,5 Prozent auf 48,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,5 Prozent auf 48,40 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 50,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.588 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 5,84 Prozent niedriger. Bei 38,45 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,56 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,49 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 2,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter