Drägerwerk Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Drägerwerk ein

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 46,80 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 46,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 46,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.720 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,45 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 21,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,03 EUR aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Drägerwerk ein Ergebnis je Aktie von -1,44 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 724,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

