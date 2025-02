Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 55,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 55,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 55,60 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 58,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,32 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 31,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus

Analysten sehen bei Drägerwerk-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels