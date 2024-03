Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag fester

Kurs der Drägerwerk

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,40 EUR nach oben.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 49,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 49,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 700 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 19,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

