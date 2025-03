Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 57,50 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 57,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,60 EUR. Bei 57,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 235 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,61 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,42 Prozent auf 774,57 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 02.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Start

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX