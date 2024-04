Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 49,25 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 49,25 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,25 EUR nach. Bei 50,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.626 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 15,23 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 724,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 724,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

