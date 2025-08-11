Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Montagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR nach. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,10 EUR. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 219 Drägerwerk-Aktien.

Bei 73,10 EUR markierte der Titel am 10.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 8,94 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 37,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

