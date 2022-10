Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Dienstagvormittag Boden gut

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 40,20 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 40,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 572 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 72,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 44,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 38,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,43 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 25.05.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -2,640 EUR je Drägerwerk-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie fällt: Prognose wegen Lieferketten-Probleme gestrichen - Gesenkte Jahresziele verschrecken Drägerwerk-Anleger

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Drägerwerk mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bleibt

Getinge-Aktie bricht zweistellig ein: Getinge klagt über zahlreiche Belastungsfaktoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk