Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Drägerwerk legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 48,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 48,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.887 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 6,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 52,03 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.

