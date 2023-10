Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 48,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 48,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 461 Drägerwerk-Aktien.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (38,55 EUR). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 20,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,03 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk -1,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Drägerwerk-Aktie springt hoch: Drägerwerk optimistischer - deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Quartal

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus