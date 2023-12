Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit roter Tendenz

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 49,65 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 49,65 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.968 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 11,65 Prozent niedriger. Bei 38,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 22,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

