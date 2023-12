Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 49,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 49,50 EUR. Bei 49,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,50 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 11,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 38,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 22,12 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Am 06.03.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie fester: Jahresziele nochmal angehoben

SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich schwächer

Gewinne in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im SDAX