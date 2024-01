Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 51,80 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:15 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 51,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,70 EUR aus. Bei 52,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 632 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. 8,49 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 39,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 23,55 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,79 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

