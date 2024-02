Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 46,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:27 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 46,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,25 EUR. Bei 46,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.895 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Am 06.03.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker