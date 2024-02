Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 46,45 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 46,45 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,10 EUR. Bei 46,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.523 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 17,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.03.2023 Kursverluste bis auf 39,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,33 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2023 aus.

