Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 55,00 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 55,00 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 556 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,00 EUR erreichte der Titel am 07.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 5,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 774,57 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 03.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

