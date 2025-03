Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,90 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 57,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6 Drägerwerk-Aktien.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 26,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 02.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

