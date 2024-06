Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie um 11:35 Uhr im XETRA-Handel bei 49,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 49,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 49,05 EUR. Bei 49,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.301 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. Mit einem Zuwachs von 13,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

