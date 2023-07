Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Mittwochmittag nach

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 45,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:58 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 45,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 44,80 EUR. Bei 45,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.029 Drägerwerk-Aktien.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 52,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 16,44 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,11 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,37 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 2,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk vermeldet Umsatzsprung mit Gewinnen

Drägerwerk-Aktie profitiert: Warburg hebt Drägerwerk auf 'Buy'

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein