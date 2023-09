Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag im Minus

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 45,10 EUR ab.

Um 10:36 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 44,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,95 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 1.300 Aktien.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,30 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je Drägerwerk-Aktie.

