Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 45,45 EUR.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,45 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 45,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.641 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,14 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,33 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 784,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

