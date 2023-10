Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 49,00 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 452 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR ab. Abschläge von 21,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,44 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 724,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

