Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Drägerwerk

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 49,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:11 Uhr 0,3 Prozent auf 49,45 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 49,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 928 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,94 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,00 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie fester: Jahresziele nochmal angehoben

SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich schwächer

Gewinne in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im SDAX