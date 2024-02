Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag leichter

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 10:14 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 46,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,00 EUR ab. Mit einem Wert von 46,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 508 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 22.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 649,49 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

