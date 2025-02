Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 55,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,50 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.409 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

