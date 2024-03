Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 48,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,190 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

