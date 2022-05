Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Plus

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 48,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 48,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.376 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 41,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,05 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 28.04.2022 vor.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 EUR je Aktie belaufen.

