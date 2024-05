Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 50,10 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 50,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 284 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,18 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 20,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,94 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

